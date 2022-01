John de Mol en staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) zullen vaker met elkaar gaan praten. Dat vertelde Uslu in de talkshow BEAU in reactie op het overleg dat ze woensdag had met de Talpa-baas naar aanleiding van de misstanden bij het door hem bedachte The voice of Holland.

De staatssecretaris noemde dat een "verkennend" gesprek. "Er gaan inderdaad nog gesprekken volgen."

Op de inhoud van de ontmoeting van woensdag wilde Uslu niet ingaan. "Het ging echter over hoe het is, wat gaan we doen, hoe is het met het bedrijf, hoe is het met de medewerkers", zei ze wel.

De woordvoerder van De Mol liet eerder weten dat hij geen mededelingen over het gesprek zou doen. "Wat ons betreft is het een gesprek tussen beiden en hebben wij niet de intentie om daarover naar buiten te treden."

De aanleiding voor het gesprek waren de verhalen over seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van de talentenjacht. In het programma BOOS van Tim Hofman van vorige week donderdag kwamen tientallen vrouwen aan het woord die onder anderen bandleider Jeroen Rietbergen, inmiddels de ex van Johns zus Linda de Mol, en coaches Ali B en Marco Borsato beschuldigen.