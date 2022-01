Spotify gaat alle muziek van Neil Young verwijderen van het platform. Dat bevestigt de muziekstreamingdienst woensdag aan persbureau Reuters na berichtgeving van de Wall Street Journal.

De 76-jarige Canadese zanger verzocht in een inmiddels verwijderde open brief al om het verwijderen van zijn muziek van Spotify zolang de podcast The Joe Rogan Experience online bleef staan.

Volgens Young zou presentator Joe Rogan in zijn podcast nepnieuws en desinformatie over het coronavirus verspreiden. "Ze kunnen Rogan of Young hebben. Niet beiden", schreef de zanger in de brief.

Young vreest dat Rogans podcast "de dood tot gevolg heeft voor degenen die de desinformatie over vaccins in zijn podcast geloven". Rogan interviewde onder meer Robert Malone, een viroloog die eerder bekritiseerd werd vanwege het verspreiden van onjuiste informatie over vaccins.

Spotify zegt sinds de start van de coronapandemie ruim twintigduizend podcastafleveringen over het virus offline te hebben gehaald. Aan Youngs verzoek wordt echter geen gehoor gegeven. "We betreuren Neils beslissing om zijn muziek van Spotify te verwijderen, maar hopen hem snel weer te verwelkomen", laat de streamingdienst weten aan Reuters.

The Joe Rogan Experience, een productie van Spotify zelf en exclusief op de streamingdienst te horen, is met naar schatting elf miljoen luisteraars per aflevering de best beluisterde podcast ter wereld.