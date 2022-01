Frank Dane weet nog niet of er toekomst voor hem is bij Radio 538, zo vertelde de dj woensdag aan de desk bij RTL Boulevard.

"Ik ben blij dat ik weer een keer de deur uit kan, want ik zit een beetje werkloos thuis", vertelde Dane aan medepresentator Bridget Maasland.

Dane is naar eigen nog aan het verwerken dat hij eind december te horen kreeg dat zijn ochtendshow op de radio zou stoppen. "Ik heb veel contact met mijn team, maar we weten nog niet hoe de toekomst eruit zal zien. We zijn met elkaar aan het praten over hoe nu verder."

Het telefoontje met het slechte nieuws kwam volgens de veertigjarige presentator als een donderslag bij heldere hemel. "Ik werd met Kerst gebeld met de vraag of ik even kon langskomen. Ik zou de dag erna op vakantie gaan. Toen kreeg ik te horen dat ze wilden stoppen met de ochtendshow."

'Ze wilden nieuwe fase ingaan'

Een reden kreeg hij niet te horen. "Alleen dat ze een nieuwe fase wilden ingaan. Ik ben vervolgens als een gek iedereen uit mijn team gaan bellen, want ik wilde wel dat ze het van mij zouden horen."

Dane kreeg nog de mogelijkheid om tot 31 januari te blijven zitten, maar daar had hij geen trek in. "Dan zou het voelen alsof ik naar m'n eigen begrafenis zou gaan."

Zomaar afscheid nemen van de zender wil hij echter niet. "Ik ben op mijn achttiende begonnen bij 538, mijn hart ligt daar wel. En ik heb ook te maken met een heel team, er zijn heel veel belangen."

Danes contract bij Radio 538 loopt tot het eind van het jaar. De ochtendshow bij de zender wordt momenteel gepresenteerd door Wietze de Jager en Klaas van der Eerden.