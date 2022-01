Journalist en eindredacteur Hummie van der Tonnekreek is vorige week woensdag op 76-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van longkanker. Dat maakte goede vriend en televisieproducent Gijs van Dam woensdag namens de familie bekend.

Van der Tonnekreek werd bij het grote publiek bekend toen ze in 1999 hoofdredacteur werd van het televisieprogramma Big Brother. Ze was een van de vormgevers van het revolutionaire programma, waarin bewoners 24 uur per dag met camera's werden gevolgd. De betrokkenheid bij de show leverde haar de bijnaam 'oermoeder van Big Brother' op.

Na het succes van de eerste reeks bleef Van der Tonnekreek verbonden aan het programma. Ook ontwikkelde ze de zogenoemde programmabijbel voor de talloze buitenlandse edities van de realityshow. Ze toonde zich afgelopen jaar zeer kritisch over de doorstart van Big Brother in Nederland.

In De Telegraaf zei de oud-eindredacteur dat "de ziel van het project" miste. "Wat wij deden was steengoed. De makers van nu hebben het gewoon slecht gemaakt." Een belangrijk probleem was volgens Van der Tonnekreek dat de bewoners zich niet genoeg aan elkaar hechtten en daardoor niet het hart van de kijker wisten te winnen.

Van der Tonnekreek maakte carrière bij roddelbladen

Voordat ze bekend werd met Big Brother, rondde Van der Tonnekreek een studie rechten af en was ze werkzaam in de bladenwereld. Ze begon als redacteur bij Margriet, maar maakte vooral carrière als verslaggever bij roddelbladen als Story, Privé en Weekend.

Van die laatste titel was ze jarenlang hoofdredacteur, totdat zij in 1998 na een hoogopgelopen arbeidsconflict moest vertrekken. De rechter gaf haar gelijk en veroordeelde Weekend tot een afkoopsom van drie jaarsalarissen.

Na Big Brother bleef Van der Tonnekreek werkzaam in de televisiewereld. Ze begeleidde de ontwikkeling van televisieformats en schreef programmabijbels van diverse programma's voor John de Mol. De journalist werd woensdagmiddag in het bijzijn van een kleine groep vrienden en familieleden begraven op Zorgvlied in Amsterdam.