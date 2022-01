Ivo Niehe is na ruim veertig jaar gestopt met zijn TV Show, maar de 75-jarige presentator wil nog niet met pensioen. AVROTROS heeft nog geen duidelijkheid over de toekomst van de televisiemaker, laat de omroep weten na navraag door NU.nl.

Vrij plotseling kwam op 1 januari een einde aan veertig jaar TV Show. In de laatste uitzending was André van Duin te gast en werd er teruggeblikt op gesprekken met onder anderen Tina Turner, David Bowie en Oprah Winfrey.

Na de uitzending liet AVROTROS weten met de presentator en de NPO in gesprek te zijn over nieuw werk voor Niehe. Een update is er ruim drie weken later nog niet. "Mocht dat wel zo zijn, dan komen we er uiteraard op een gewenst moment mee naar buiten", aldus een woordvoerder van de omroep.

In 2017 zei de presentator nog dat zijn carrière tot dat moment voelde als slechts het begin. "Dat mijn loopbaan tot nu toe een voorwoord was. Niemand gelooft me, behalve de mensen in mijn omgeving. Elke dag denk ik: ik heb nog zo veel plannen waarmee we aan de slag moeten."