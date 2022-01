De opsluiting van de Duits-Turkse journalist Deniz Yücel door de Turkse overheid was een schending van zijn rechten, zo heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens geoordeeld. Turkije moet Yücel in totaal 13.300 euro betalen voor zijn onterechte gevangenschap in 2017 en 2018.

Yücel werkte als correspondent voor de Duitse krant Die Welt toen hij in 2017 gearresteerd werd. Hij zat bijna een jaar in afwachting van een rechtszaak in voorarrest.

De journalist werd door Turkije beschuldigd van propaganda voor een terroristische organisatie en aanzetten tot geweld.

Yücel sprak voor een interview met een van de stichters van de verboden Koerdische organisatie PKK. Turkije, de Verenigde Staten en de Europese Unie beschouwen de PKK als een terroristische organisatie.

Yücel is teleurgesteld over uitspraak

Er werd een celstraf van achttien jaar tegen Yücel geëist. De journalist heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Hij keerde na zijn vrijlating direct terug naar Duitsland, waar hij nog altijd woont.

De journalist, die zowel de Duitse als Turkse nationaliteit heeft, zegt teleurgesteld te zijn over het oordeel van het Hof. Hij meent negen maanden lang te zijn gemarteld in de Turkse gevangenissen en had gehoopt dat het Hof dat zou erkennen.

Arrestatie leidde tot spanningen

De arrestatie van Yücel leidde tot spanningen tussen Turkije en Duitsland. De Duitse autoriteiten riepen Ankara meermaals op Yücel vrij te laten, terwijl de Turkse president Recep Tayyip Erdogan uitsloot dat de journalist zou worden uitgeleverd.

Als gevolg van de spanningen mochten Turkse ministers niet meer spreken op Turkse bijeenkomsten in Duitsland, terwijl Ankara beweerde dat Duitsland het netwerk van de islamitische geestelijke Fethullah Gülen steunde. De Turkse regering houdt hem verantwoordelijk voor de mislukte staatsgreep in juli 2016.