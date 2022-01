De tweede coronapersconferentie van het nieuwe kabinet heeft dinsdag ruim 5,5 miljoen kijkers getrokken. Dat zijn er 200.000 minder dan de vorige persconferentie van premier Mark Rutte en minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid). Het was wel de best bekeken uitzending van de dinsdagavond.

Rutte en Kuipers maakten onder meer bekend dat de horeca, bioscopen en theaters onder voorwaarden weer open mogen. De meeste mensen (3,4 miljoen) keken via NPO1. RTL 4 trok ruim 1,7 miljoen kijkers en via SBS6 keken er 357.000 mensen.

Minister Kuipers ondersteunde zijn verhaal weer met infographics. Daardoor moesten de gebarentolken wijken. Zij stonden niet tussen de twee sprekers in, zoals eerder gebruikelijk was, maar in een aparte ruimte. In een klein kader is de tolk onder in het scherm te zien.

Verschillende dovenorganisaties hebben aan NU.nl laten weten dat zij niet tevreden zijn met de nieuwe opzet van de persconferenties. De aangepaste versie met doventolk wordt nu uitgezonden op het themakanaal NPO Politiek en Nieuws. Maar veel mensen hebben dat niet in hun zenderpakket zitten, omdat er soms extra voor moet worden betaald. "Dat geeft toch een beetje het idee: je hoort er niet bij", aldus het Nederlands Gebarencentrum.

Top vijf van dinsdag 25 januari 1. Extra NOS Journaal, persconferentie (NPO1) - 3.403.000 kijkers

2. NOS Journaal van 20.00 uur (NPO1) - 2.278.000 kijkers

3. Extra RTL Nieuws, persconferentie (RTL 4) - 1.787.000 kijkers

4. RTL Nieuws van 19.30 uur (RTL 4) - 1.626.000 kijkers

5. M (NPO1) - 1.557.000 kijkers