Neil Young heeft zijn management en platenlabel gevraagd om zijn muziek onmiddellijk van Spotify te verwijderen, omdat op het muziekplatform "desinformatie over vaccins" zou staan. De 76-jarige Canadese zanger doelt daarmee op de podcast van Joe Rogan. Die zou in The Joe Rogan Experience, een productie van Spotify zelf, desinformatie over het coronavirus verspreiden.

Young deed het verzoek in een open brief aan zijn management en platenlabel, die inmiddels offline is gehaald. "Ze kunnen Rogan of Young hebben. Niet beiden", schrijft hij in de brief.

De zanger vreest dat Rogans podcast "de dood tot gevolg heeft voor degenen die de desinformatie over vaccins in zijn podcast geloven". Rogan interviewde Robert Malone, een viroloog die eerder bekritiseerd werd vanwege het verspreiden van onjuiste informatie over vaccins.

Vorige maand ondertekenden 270 artsen en wetenschappers een open brief waarin ze Spotify verzochten verantwoordelijkheid te nemen om de "verspreiding van verkeerde informatie" op het platform te beperken. In die brief werd ook Rogan genoemd, omdat hij verkeerde informatie over het virus heeft verspreid.

The Joe Rogan Experience, die exclusief op Spotify is te horen, is met naar schatting elf miljoen luisteraars per aflevering de grootste podcast ter wereld.