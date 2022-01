Het tweede seizoen van Hunted VIPS is maandagavond op NPO3 begonnen met ruim een miljoen kijkers, meldt Stichting KijkOnderzoek. Daarmee staat het programma op de tiende plek in de top tien van best bekeken programma's van maandag.

In de tweede editie van Hunted VIPS proberen onder anderen Tatum Dagelet en haar broer Mingus, Daniël Boissevain en zijn zoon Robin en YouTuber Kalvijn en zijn vriendin Nina Warink uit handen van geoefende opsporingsdeskundigen te blijven.

Het 'huntersteam' bestaat uit voormalige rechercheurs, beveiligingsexperts, hackers en psychologen.

NPO1 scoorde op primetime bijna 1,4 miljoen kijkers met Radar. Het Mooiste Meisje van de Klas wist daarna bijna 1,1 miljoen mensen te boeien. Met Help, Mijn Man Is Klusser! bereikte ook RTL 4 op primetime meer dan een miljoen kijkers. Bijna 1,1 miljoen mensen keken naar het klusprogramma.