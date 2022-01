Sahil Amar Aïssa wil met zijn programma's het perspectief van de kijkers verbreden, maar merkt dat niet iedereen binnen de publieke omroep daarvoor openstaat. De veranderingen die de NPO op het gebied van diversiteit doorvoert, vindt de voor BNNVARA werkzame Wie is de Mol?-kandidaat niet groot genoeg.

De Make Holland Great Again-presentator merkt dat de representatie op beeld beter wordt, maar dat vaste contracten minder vaak naar jongere en progressieve werknemers gaan.

De gevolgen hiervan ziet hij bijvoorbeeld terug in de keuze voor talkshowgasten. "Dan is zangeres Etta James zoveel jaar dood en denken redacteuren: welke zwarte zangeressen zullen we uitnodigen om daarover te praten? Al die redacties vissen in dezelfde vijver."

De presentator vindt de door de NPO aangekondigde veranderingen op het gebied van diversiteit "te marginaal". "En nu ga ik speculeren: ik denk dat er een onuitgesproken weerstand tegen verandering is onder oudere tv-makers. Zij denken misschien: als we volhouden dat onze manier van werken goed is, klopt onze kennis nog, kloppen onze connecties nog, is er nog ruimte voor ons."

Amar Aïssa denkt dat de publieke omroep progressiever wordt als niet alleen ervaren mensen aangenomen worden. "Je kunt drie heel kundige mensen aannemen die van de Hogeschool voor de Journalistiek komen, maar een autodidacte gast uit Rotterdam-Zuid van Somalische komaf zal je heel andere inzichten geven. Die verbreedt je horizon. Die manier van kijken mis ik nog in de omroepwereld."