De coronapersconferentie wordt dinsdag op andere wijze dan voorheen uitgezonden. Naast de reguliere zenders is de toespraak van premier Mark Rutte en minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) ook te zien op het themakanaal NPO Politiek en Nieuws, tevens in aangepaste vorm.

Op de extra zender is de tolk Nederlandse Gebarentaal groter in beeld te zien. Zo zijn de mimiek en de gebaren beter te volgen voor wie het reguliere scherm met de gebarentolk niet duidelijk genoeg is. De gemeenschap van doven en slechthorenden had hier na de afgelopen persconferentie opmerkingen over gemaakt, meldt de Rijksoverheid.

Ook bij de persconferentie van 25 januari wordt, net als bij die van 14 januari, gebruikgemaakt van visuals om de verhalen beeldend te ondersteunen. De tolk is ook op de reguliere kanalen te zien, maar dan kleiner via picture-in-picture, een venster dat in het grotere beeld wordt weergegeven. Na de persconferentie van dinsdag wordt de nieuwe aanpak geëvalueerd.