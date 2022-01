De uitzending van BOOS waarin misstanden bij The voice of Holland aan de kaak worden gesteld, is inmiddels meer dan tien miljoen keer bekeken op YouTube. De aflevering die vorige week donderdag om 16.00 uur online werd gezet, is hiermee veruit de meest bekeken BOOS-uitzending.

De aflevering van BOOS werd vorige week donderdag binnen twee uur na de publicatie al vijf miljoen keer aangeklikt. Op de videosite stond langere tijd een lager getal, omdat het bijwerken door de drukte vertraging had opgelopen. Omroep BNNVARA, die BOOS maakt, maakte toen bekend dat er al vijf miljoen views waren.

Tot voor kort was een aflevering uit 2017 met 2,4 miljoen views de best bekeken video van BOOS. Hierin confronteert presentator Tim Hofman huisbaas Ton Hendriks, die hem een gebroken kaak slaat. Hofman maakte al eerder een uitzending over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij een RTL-programma. Deze uitzending over De Villa verscheen in 2019.

In de bijna anderhalf uur durende aflevering vertellen meerdere vrouwen over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The voice of Holland. Daarbij worden bandleider Jeroen Rietbergen, een niet bij naam genoemde regisseur en coaches Marco Borsato en Ali B beschuldigd.