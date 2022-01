Het media-imperium van John de Mol (66) schudt op zijn grondvesten na de beschuldigingen van seksueel wangedrag bij The voice of Holland. De mediamiljardair ligt zelf ook onder vuur, omdat hij in het programma BOOS zei dat slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag aan de bel hadden moeten trekken. Wat weten we over De Mol en zijn imperium?

De Mol, geboren in Den Haag, groeit op in Hilversum en droomt van een carrière als profvoetballer. Op jonge leeftijd ontdekt hij bij Radio Noordzee - waar zijn vader directeur is - een andere interesse: de media. Hij wordt hier onder andere technicus voor verschillende discjockeys en mag later zelf ook plaatjes aan elkaar praten.

Bij Studio Sport monteert hij voetbalwedstrijden. Na het afronden van de havo gaat hij aan de slag als (assistent)-producer bij de TROS, waar hij op zijn 23e zijn eerste grote spelshow produceert: de Showbizzquiz.

De Mol, die in die tijd vooral bekendstaat als het kind van de beroemde zanger (en tevens mediaman) John de Mol senior en de man van zijn toenmalige vrouw Willeke Alberti, begint in 1979 voor zichzelf met John de Mol Producties. Hij maakt vooral door een reisbureau gefinancierde muziekspecials, die hij aan omroepen verkoopt, en breekt pas echt door met het programma Popformule.

Zeven jaar verlies

Ondanks dat De Mol alles met zijn bedrijf aanpakt, komt het in het begin maar niet van de grond. Hij maakt de eerste zeven jaar verlies. Mentor Willem van Kooten, die hij kent van zijn tijd bij Radio Noordzee, redt het bedrijf van een faillissement. De ondernemer en radio-dj neemt een belang van 50 procent in de onderneming en stopt het leningen toe.

Met de komst van Medisch Centrum West op de buis weet De Mol eindelijk succes te boeken. De dramaserie, die tussen 1988 en 1994 wordt uitgezonden door de TROS, trekt wekelijks tussen de 3 tot 4,5 miljoen kijkers.

De mediaondernemer richt zich daarna op het managen van artiesten en het met technische middelen faciliteren van het maken van televisieprogramma's. Ook bezit hij een eigen evenementenbureau, heeft hij een tak die bedrijfs- en reclamefilms maakt en een afdeling die zich bezighoudt met theaterproducties.

Big Brother een groot succes

Begin jaren negentig fuseert De Mol met zijn toenmalig grootste concurrent Joop van den Ende. Met Endemol hopen de twee internationale televisieformats weg te zetten.

Zowel De Mol als Van den Ende wil bovendien een eigen commercieel televisiestation. In 1994 doen zij - zonder succes - een poging als Veronica uit het publieke bestel stapt. De Europese Commissie oordeelt dat Endemol daarmee te dominant zou worden op de Nederlandse televisiemarkt.

De Mol weet ondertussen in 1999 wereldwijd door te breken met Big Brother. Het programma is een groot succes op de commerciële zender. Endemol verkoopt het format aan landen als Duitsland, Spanje, Rusland en de Verenigde Staten.

Het succes van Big Brother trekt buitenlandse investeerders aan. Het Spaanse telecombedrijf Telefónica neemt Endemol in 2000 over. De Mol blijft in eerste instantie directeur van Endemol, om vervolgens deze functie na een aantal jaar in te ruilen voor een creatieve rol.

Kijkcijfers eigen zender vallen tegen

Bloed kruipt waar het niet gaan kan, want in 2005 begint De Mol dan toch zijn eigen zender Talpa, Latijn voor 'mol'. Er ontstaat enige discussie wanneer presentatoren, onder wie Jack Spijkerman van het populaire Kopspijkers, de publieke omroep verlaten om een show bij Talpa te presenteren.

De naam van de zender Talpa verandert in Tien, om vervolgens verder te gaan als RTL 8 wanneer De Mol het vanwege tegenvallende kijkcijfers verkoopt aan RTL. Hij houdt invloed op de programmering, omdat hij een kwart belang in RTL heeft gekregen. Vanuit Talpa als productiehuis blijft De Mol formats bedenken en produceren voor deze zender.

Eigen nieuwsvoorziening

Uit de koker van Talpa Producties rolt de een na de andere kijkcijferhit voor RTL, zoals Ik hou van Holland, Wat vindt Nederland, Bonje met de buren en The voice of Holland. Het programma The voice of Holland, dat in 2010 voor het eerst wordt uitgezonden, wordt aan meer dan 150 landen verkocht. Het Britse ITV Studio's neemt in 2015 Talpa Media, wat onder andere The voice of Holland maakt, over. De Mol blijft opnieuw creatief betrokken.

Een eigen nieuwsvoorziening ziet De Mol ook wel zitten. Hij doet een poging De Telegraaf en NU.nl te kopen, wat mislukt. Persbureau ANP is van 2018 tot 2021 wel drie jaar in bezit van De Mol.

Fusie tussen Talpa en RTL

SBS6, Veronica, Net5 en SBS9 komen in 2017 ook in handen van de mediaondernemer. Zijn imperium groeit verder als het magazine LINDA, van zijn zus Linda de Mol, in 2019 wordt toegevoegd aan zijn portfolio. Inmiddels omvat De Mols imperium radio, televisie, internet, print en sociale media, en is het samengebracht onder Talpa Network.

RTL en Talpa kondigen in 2021 een fusie aan en zijn nog in afwachting van goedkeuring door de mededingingsautoriteit. Beide mediabedrijven willen het opnemen tegen techbedrijven als Netflix, door bijvoorbeeld Videoland groot te maken. RTL-topman Peter van der Vorst meldde in een tv-interview met Beau Erven Dorens dat de The Voice-ophef vooralsnog geen invloed heeft op de voorgenomen fusie.