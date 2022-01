Zimra Geurts heeft zondag gereageerd op de excuses die Tim Hofman maakte voor vrouwonvriendelijke dingen die hij in het verleden tegen haar heeft gezegd. Op Instagram laat ze weten dat ze hem dit vergeeft.

Op sociale media verscheen zaterdag een video van tien jaar geleden waarin Hofman platte opmerkingen maakt over het uiterlijk van de playmate. In het filmpje, een fragment van een uitzending van Spuiten & Slikken, maakt de presentator een opmerking over de "grotere tieten dan de rest van Nederland" van Geurts. Tijdens het interview dat daarop volgt, tipt hij het model om "een tiet te laten zien".

In een uitgebreide post laat Geurts nu weten dat haar verschillende dingen opvallen aan het filmpje. "Ik zie vooral twee jonge mensen die denken dat als ze lompe, domme opmerkingen maken, ze door anderen zullen worden gezien als 'cool' en 'tof' en dat mensen ze dan zullen mogen", schrijft ze.

"Ik zie twee jonge mensen die gedrag kopiëren waarmee zij zelf zijn opgegroeid. In die tijd waren er (en nu nog) zoveel ontzettend lompe programma's waarin mensen de domste dingen deden, in de trant van 'ja dat is cool, dan ben je tof als je daaraan meedoet en je zo gedraagt'."

Een soort trend op televisie

Als ze naar zichzelf kijkt, ziet ze een meisje dat zich "vele malen dommer" voordeed dan ze was. Volgens haar was dat in de tijd dat ze opgroeide "een soort trend" op televisie.

"Ik kwam zelf van het Gymnasium af maar ging daar vol in mee, onzeker als ik was", zegt Geurts "Dan konden mensen om me lachen en dan werd ik gemogen. Ik vergeef het Tim en ik vergeef het ook mezelf dat ik me zoveel dommer heb voorgedaan dan ik ben. En ben dankbaar voor de leerlessen die het ons geeft."

Ook complimenteerde ze Hofman voor de aflevering van BOOS, waarin meerdere vrouwen hun verhaal deden over seksueel overschrijdend gedrag achter de schermen van The voice of Holland door bandleider Jeroen Rietbergen, coaches Ali B en Marco Borsato en een regisseur van het programma. "Complimenten naar Tim en zijn team voor deze krachtige aflevering van BOOS en het geven van een platform en stem aan deze vrouwen! Dank!!", zegt ze.

Hofman bood zaterdag in het AD zijn excuses aan voor zijn opmerkingen in de tien jaar oude video. "Het was fout, ik schaam me daarvoor", zei hij. "Het was in 2012: backstage bij Spuiten & Slikken. Ik heb sindsdien veel geleerd, zoals over meer van zulke onderwerpen: homofobie, racisme, en validisme (discriminatie van mensen op grond van een beperking, red.). Het was fout en excuses zijn gepast."