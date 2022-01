Een vrouw die zegt slachtoffer te zijn geworden van seksueel grensoverschrijdend gedrag door Jeroen Rietbergen stapt naar de politie. De vrouw was geen deelnemer aan het tv-programma The voice of Holland, maar door de commotie die nu rond dat programma is ontstaan, heeft zij besloten alsnog haar verhaal te doen.

Volg het nieuws rond The voice of Holland Volgen Ontvang een melding bij nieuwe ontwikkelingen

De vrouw ontving onder meer seksueel getinte berichten en foto's van Rietbergen, die zij via de muziekwereld kende. Ze hoopt dat andere slachtoffers nu ook naar de politie durven stappen, laat haar advocaat Sébas Diekstra weten in een reactie.

Afgelopen donderdag kwam een aflevering van het programma BOOS online over seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij The voice of Holland. Negentien vrouwen deden tegenover maker Tim Hofman hun verhaal over bandleider Rietbergen, vijftien over een regisseur en er liggen twee aangiften tegen coach Ali B, waarvan naar verluidt een door een oud-kandidaat van het RTL-programma.

Een van die aangiften is wegens verkrachting, zo vertelde de aanklaagster in de aflevering. Ook over voormalig coach Marco Borsato waren meldingen gekomen van onzedelijke betastingen.

Vorig weekend, toen het verhaal naar buiten kwam, legde Rietbergen zijn werk als bandleider neer. De inmiddels ex-partner van Linda de Mol erkende dat hij relaties van "seksuele aard" met vrouwen heeft gehad die betrokken waren bij het programma. Ex-kandidaat Nienke Wijnhoven (23) gaat deze week aangifte doen tegen de vijftigjarige Rietbergen.

RTL besloot het tv-programma per direct van tv te halen en kondigde samen met de producent een onafhankelijk onderzoek aan. Vrijdag maakte de advocaat van Rietbergen bekend dat de muzikant naar het buitenland is vertrokken.