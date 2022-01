Elf bekende Nederlanders zijn naar Albanië afgereisd om de Mol te ontmaskeren in een nieuw seizoen van Wie is de Mol? Iedere week is er één afvaller, die NU.nl na de uitzending spreekt. Deze week, na de vierde uitzending: journalist Arno Kantelberg.

Dit zijn de kandidaten van Wie is de Mol? 2022 Acteur Everon Jackson Hooi, Esquire-hoofdredacteur Arno Kantelberg, rapper Glen Faria, presentatrice Fresia Cousiño Arias, zangeres Suzanne Klemann, presentatrice Hila Noorzai, cabaretier Thomas van Luyn, presentatrice Kim-Lian van der Meij, zangeres Laetitia Gerards, presentator Sahil Amar Aïssa en presentatrice Welmoed Sijtsma.

De meest verdachte kandidaat van het seizoen: Arno Kantelberg kreeg al heel vroeg in het spel de stempel van mogelijke Mol op zich. Bijna een half jaar geleden mochten fans een paar uur meekijken met de opnames van het nieuwe seizoen en moesten de kandidaten proberen hen ervan te overtuigen dat zij de Mol níét waren.

Kantelberg lukte dat het slechtst, en zo kreeg hij de meeste stemmen van het publiek; hij zou de Mol weleens kunnen zijn. Zaterdagavond kwam daar het verlossende antwoord voor iedereen die de journalist verdacht, want Kantelberg kreeg een rood scherm te zien en moest het spel verlaten.

Een week geleden zei je in de uitzending nog dat je ging spreiden, maar vooral op Welmoed zat. Zij ging naar huis en daarmee wist jij: ik zat fout. Heb je je te veel op haar geconcentreerd?

"Nee, helemaal niet. De aflevering ervoor zat ik namelijk nog op Glen en die moest ook meteen vertrekken, haha. Het voelde wel anders dan in aflevering drie, toen Welmoed eruit ging. Bij het zien van de schermen zat ik er toen heel kalm bij, maar nu had ik toch al een vermoeden dat het niet goed zat. Dat bedenk je je dan als je de laatste vraag hebt beantwoord en wegloopt bij die laptop. Te laat, ja."

"Natuurlijk is het jammer, ik had het tot het einde willen meemaken. Maar die mind games gaan de hele dag door en sommige van die 'Muppets' waar ik mee rondliep waren daar heel goed in. Je moet bij alles opletten, alles kan een hint zijn, ook als de camera's er even niet op staan. Alles is een prikkel, je kunt het niet goed categoriseren. Zijn die gekleurde sokken gewoon gekleurde sokken of zijn die sokken een hint naar de Mol?"

Je bent naar huis gegaan met niet alleen je eigen joker, maar ook die van Sahil op zak. Heb je nog getwijfeld om ze allebei in te zetten?

"Nee, geen seconde. Ik weet dat er in vorige seizoenen allerlei trucjes werden uitgehaald, maar zo zat deze groep gewoon niet in elkaar. Nou ja, behalve Thomas dan, die een trucje bij Everon uithaalde. Everon werd daar wel emotioneel van, wij moesten er toch een beetje om lachen met z'n allen."

"Die jokers heb ik niet mogen houden, nee. Jammer wel. Meteen nadat Rik (van de Westelaken, de presentator, red.) mij in het busje stopte, heb ik de twee jokers die ik had aan iemand van productie gegeven. Deze zijn van Sahil, zei ik nog. Nou niet dus hè, die hebben hem nooit bereikt. Had ik dat van tevoren geweten, had ik ze wel gehouden. Ik had ze graag mee naar huis genomen."

Je werd bij de livestream het meest verdacht door Nederland. Waar komt dat door, denk je?

"Niemand had mij toen in de spellen gezien, dan hadden mensen het wel geweten. De Mol gaat nooit zo hard zijn best doen. Bij die presentatie wist ik al: die vrijstelling voor de minst verdachte kandidaat ga ik niet krijgen. Je staat daar tussen acteurs, presentatoren en een operazangeres: allemaal mensen die precies weten hoe ze zichzelf moeten neerzetten op zo'n moment. En dan heb je mij, een mompelende man van middelbare leeftijd. Ik wist dat dit het niet ging worden, het is blijkbaar ook wat ik uitstraal."

"Ik moet wel zeggen dat ik me heb verbaasd over het aantal berichten dat ik nu krijg van mensen. De ene helft vindt het jammer dat ik eruit ben, de andere helft is boos want ze zijn in de WIDM-app punten kwijt omdat ze op mij zaten. Dat snap ik toch niet hoor, je hebt me toch bezig gezien?"

Jullie zaten met z'n allen aan het water en zeiden: laten we even doen alsof het spel er niet is. Daarna heb je nog een tijd met de afvallers kunnen rondreizen, hoe was dat?

"Ik bleef nog wel een tijdje met mijn hoofd in het spel. Bij mij duurde het nog wel een dag of twee, drie. In het afvallershotel zat ik op een gegeven moment naar Glen te kijken en ik dacht: wat betekent dat printje op zijn shirt? Is het een aanwijzing? Dus je kunt het niet helemaal loslaten, haha."

Er lijkt een mooie vriendschap te zijn ontstaan tussen jou en Sahil, is die nog gegroeid na de opnames?

"Jazeker, we hebben goed contact, met de hele groep hoor. We kijken ook graag met z'n allen. Sahil zat daarbij gisteren weer bijna te huilen bij mijn rode scherm."

