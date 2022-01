Ilse DeLange is zaterdag voor het eerst te zien geweest als jurylid in de talentenjacht Deutschland sucht den Superstar (DSDS), de Duitse versie van het televisieprogramma Idols.

"Het is zover, het wachten is voorbij. Vandaag start de nieuwe DSDS 2022. Je kunt uitkijken naar veel talent, spanning, plezier en emoties. Ik ben zo opgewonden en blij dat je me vergezelt op deze nieuwe en opwindende reis", schrijft de DeLange op Instagram.

De 44-jarige zangeres timmert aan de weg in Duitsland. In 2020 deed ze mee aan Sing meinen Song, de Duitse versie van Beste Zangers, en vorig jaar was ze kandidaat in het dansprogramma Let's Dance.

Met haar laatste album Changes bereikte ze in 2020 voor het eerst de albumlijst in Duitsland. De plaat bereikte de veertiende plaats en stond er elf weken in.