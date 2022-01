Eddy Keur is een van de vijf kanshebbers voor de Nachtwacht Award, de prijs van vakmediaplatform Spreekbuis.nl voor het beste nachtradioprogramma. Keur is genomineerd met zijn show Eddy's Nachtwacht op NPO Radio 2. De vijf genomineerden werden zaterdag bekendgemaakt in het NPO Radio 2-programma Spijkers met Koppen.

Ook de nachtprogramma's van Danny Blom van Radio 538, Özcan Akyol (NPO Radio 1), Rick van Velthuysen (NPO Radio 2) en het VPRO-programma Nooit meer slapen van NPO Radio 1 zijn genomineerd. De winnaar wordt volgende week bekendgemaakt.

Astrid de Jong kreeg vorig jaar de meeste stemmen van luisteraars en won de Nachtwacht Award voor haar NPO Radio 1-programma Nachtzuster. De radioprijs wordt sinds 2019 uitgereikt.