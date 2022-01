Een Syrisch vluchtelingengezin is vrijdag in Italië verwelkomd dankzij een foto van hen die viraal ging. De foto, gemaakt door de Turkse fotograaf Mehmet Aslan, werd vorig uitgeroepen tot foto van het jaar bij de Siena International Photo Awards (SIPA). Een organisator van het festival besloot een actie te starten om het gezin naar Italië te halen, aldus het Italiaanse persbureau ANSA.

De foto in kwestie:

De foto, genaamd Hardship of Life, is genomen in de Turkse provincie Hatay, aan de grens met Syrië. Vader Munzir El Nezzel, die zijn been is verloren door een bomaanslag, houdt op de foto zijn zoon Mustafa, die zijn armen en benen mist, vast.

Deze aangeboren aandoening werd veroorzaakt door de medicijnen die zijn moeder moest nemen nadat ze ziek was geworden door zenuwgas dat vrijkwam tijdens de oorlog in Syrië.

De emotionele en schokkende foto haalde de krantenkoppen in Italië en verspreidde zich internationaal via sociale media. Dit spoorde de organisatoren van SIPA ertoe aan om actie te ondernemen en een geldinzamelingsactie te starten voor de behandeling voor vader en zoon.

"We komen eraan, bedankt", zei de zesjarige Mustafa breed glimlachend in een videoboodschap die werd opgenomen voordat hij en zijn gezin - vader, moeder en zijn twee zussen van één en vier jaar oud - in Ankara op een vliegtuig naar Italië stapten. "We houden van Italië", voegde hij eraan toe.

Artsen in Italië zullen de komende weken met Munzir en Mustafa bespreken wat de opties qua protheses zijn.