De Belgische zender VTM heeft er toch voor gekozen om de aflevering van het reisprogramma Sergio Over De Grens waarin Marco Borsato te gast is, niet uit te zenden. Eerder liet de zender nog weten het programma gewoon te laten zien ondanks de beschuldigingen van seksueel misbruik aan het adres van de zanger.

VTM zegt te begrijpen dat de berichtgeving rond Borsato voor ophef zorgt. "Het is op dit moment aan het gerecht in Nederland om zich over de schuldvraag te buigen. Als familiezender vinden we het belangrijk om de sereniteit in dit complexe verhaal op te zoeken. Daarom kiezen we ervoor om de aflevering van Sergio Over De Grens waarin Marco Borsato te zien is, volgende week niet uit te zenden", aldus een woordvoerder van de zender.

Eerder liet VTM nog weten dat het niet aan hen was om zich te buigen over de schuldvraag en dat het programma daarom wel uitgezonden zou worden. Inmiddels werd Borsato ook in de uitzending van BOOS die donderdag verscheen, beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zo zou hij een minderjarig meisje op haar billen hebben betast.

Een vrouw deed afgelopen december aangifte tegen Borsato, omdat de zanger haar sinds haar vijftiende seksueel zou hebben misbruikt.