RTL Nederland verliest dit tv-seizoen naar schatting netto 15 tot 20 miljoen euro aan reclameomzet door het voorlopig opschorten van de uitzendingen van The voice of Holland na seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Dat heeft mediabureau dentsu Benelux berekend. Volgens Marloes Gaaf van dentsu gaat het om een schatting. RTL Nederland heeft de cijfers inmiddels aan het mediabureau bevestigd.



Gaaf: "Normaal gesproken is er sprake van zeventien reguliere uitzendingen, tien The Voice Kids-afleveringen en zeven The Voice Senior-episodes. De reguliere uitzending heeft de meeste kijkers, gevolgd door de Kids- en Senior-edities. Grofweg betekent het stoppen van deze drie formats een omzetverlies voor RTL dat tussen de 15 en 20 miljoen euro uitkomt door het missen van adverteerders en sponsorinkomsten."



Gaaf spreekt van een fors verlies aan reclame-inkomsten. The voice of Holland is jaarlijks een kijkcijferhit. In 2021 stond de reguliere versie van The Voice volgens het jaarrapport van de Stichting KijkOnderzoek (SKO) vijf keer in de top tien van best bekeken programma's van RTL 4.



De totale omzet in de tv-reclamemarkt was vorig jaar netto zo'n 900 miljoen euro. Ad Alliance, de commerciële tak van RTL Nederland, had daarvan bijna de helft in handen.



"De vraag is of RTL de misgelopen inkomsten zal verhalen op producent ITV, of wellicht nog op Talpa als het grensoverschrijdende gedrag zich al voor de verkoop van Talpa aan ITV afspeelde", zegt Gaaf.



Onderzoeksbureau Adfact schatte gisteren dat RTL Nederland door het annuleren van The voice of Holland bijna 57 miljoen euro aan reclameomzet verliest. Dat gaat om een bruto bedrag. Volgens dentsu is die schatting te hoog.

Zaterdag werd duidelijk dat The voice of Holland voorlopig niet wordt uitgezonden vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bandleider Jeroen Rietbergen erkende daarop dat de beschuldigingen aan zijn adres kloppen en legde vervolgens zijn werkzaamheden bij de talentenjacht neer.

Meerdere mensen die voor de talentenjacht werkten, worden via het YouTube-programma BOOS beschuldigd van seksueel wangedrag en machtsmisbruik. De precieze inhoud van de aflevering is nog geheim.

Naar aanleiding hiervan is besloten dat The voice of Holland, dat vorige week weer van start ging, voorlopig niet wordt uitgezonden. Ook The Voice Senior en The Voice Kids worden op pauze gezet. In de tussentijd stelt producent ITV een onafhankelijk onderzoek naar de beschuldigingen in.

Zangeres Anouk, die als coach meewerkte, heeft inmiddels laten weten op te stappen bij het programma. Andere betrokkenen hebben hier nog geen besluit over genomen.

RTL maakte woensdag bekend de samenwerking met coach Ali B voorlopig op te schorten, nadat een tweede aangifte tegen hem was gedaan wegens vermeende zedendelicten. "Als de feiten op tafel liggen, dan zullen we op basis van de uitkomsten verdere beslissingen nemen", aldus RTL.