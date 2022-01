Janey Jacké is de eerste Nederlandse dragqueen die na deelname aan Drag Race Holland ook in een internationaal seizoen van RuPaul's Drag Race verschijnt. Ze neemt het op tegen acht kandidaten uit eerdere seizoenen van onder meer de Amerikaanse en Britse versie. "Ik werd wel een beetje onderschat", vertelt ze in gesprek met NU.nl.

De competitie voor dragqueens, gepresenteerd door de wereldberoemde en baanbrekende dragqueen RuPaul, is in de Verenigde Staten inmiddels al aan een veertiende seizoen bezig. Het programma is een internationaal succes en sleepte al meerdere Emmy's in de wacht. Inmiddels zijn ook in landen als het Verenigd Koninkrijk, Canada, Thailand, Spanje en Nederland nationale versies gemaakt.

Van Drag Race Holland zijn er inmiddels twee seizoenen. Jacké eindigde als tweede in de eerste reeks. Hoewel ook deze seizoenen internationaal te bekijken zijn, hadden ze niet zoveel bekijks als de Amerikaanse en Britse versies. Voor veel kijkers van RuPaul's Drag Race UK vs The World zal Jacké dan ook een onbekende naam zijn. De rol als underdog bevalt haar echter wel.

"Dat ik van de meiden in dit seizoen een van de minst bekende ben, zie ik wel als een voordeel. Ik kon ze daardoor juist verrassen met wat ik te bieden heb. Aan het begin werd ik zeker wel een beetje onderschat. Aan enkele andere deelnemers moest ik me nog voorstellen. Die bekijken niet alle seizoenen van alle landen. Maar ik ging er juist wel hard op dat ik een beetje werd onderschat", aldus Jacké.

'Fans gaan juist wel hard op queens die zeggen waar het op staat'

Bij Drag Race Holland was de 29-jarige Jacké, die in het echt Justin Mooijer heet, al snel een favoriet. Jacké staat erom bekend geen blad voor de mond te nemen. Het feit dat Nederlanders internationaal bekendstaan als direct, heeft Jacké er niet van weerhouden ook internationale concurrenten haar eerlijke mening te geven.

"Bij Drag Race Holland voelde ik me tegenover mijn concurrentie wel wat sterker. Nu was dat wel een iets ander verhaal. Ik ben er wat bescheidener en meer open-minded ingestapt. Maar ik ben ook wie ik ben. Ik ben direct en ik zeg wat ik vind. Overigens kan ik dat andersom ook goed ontvangen. De fans gaan er juist ook wel hard op dat er queens tussen zitten die precies zeggen waar het op staat. Het levert goede televisie op."

Jacké merkte wel dat de sfeer bij dit seizoen wat rustiger was dan bij de eerste deelname in Nederland. "Bij zo'n eerste seizoen ligt de druk om jezelf te bewijzen zo hoog. Uiteraard was er nu ook wel druk, maar iedereen heeft ook al wel iets bereikt en dat geeft een bepaalde rust. De interesse in elkaar onder de deelnemers werd daardoor ook wat dieper."

'Bleef me vasthouden aan Hollandse nuchterheid'

Presentator RuPaul is niet direct betrokken bij de Nederlandse versie van Drag Race, dus Jacké trad pas in dit seizoen voor het eerst voor hem op. "Ik bleef me wel vasthouden aan de Hollandse nuchterheid, want we zijn allemaal mensen. Tegelijkertijd kijk ik wel heel erg tegen hem op en is het extra spannend om met de mensen te werken die de franchise hebben opgezet. Uiteindelijk was het vooral leuk om te laten zien wat ik in huis heb en kennis van het team te ontvangen. Ru geeft zelf ook altijd aan alles niet te serieus te nemen en gewoon te willen lachen."

Jacké werd in februari van vorig jaar al benaderd voor deelname aan dit seizoen. "Ik zat een avondje spelletjes te spelen met Envy Peru en ChelseaBoy (de winnaar en een andere deelnemer uit Drag Race Holland, red.) en toen hadden Chelsea en ik het er nog over of we ooit nog eens een seizoen Drag Race zouden willen doen. Ze waren de deur nog niet uit of ik werd gebeld vanuit Amerika met de vraag of ik dit wilde doen. Ik heb meteen toegezegd, maar dacht de volgende ochtend wel even: waar begin ik ook weer aan?"

De artiest had graag nog wat meer willen toeren en optreden voor ze zich weer in een seizoen van het programma zou storten, maar door de coronapandemie waren de opties beperkt. "Ik had wel kunnen wachten tot COVID-19 voorbij zou zijn, maar ik wilde deze kans grijpen, omdat ik niet wist of ik hem nog eens zou krijgen. Door deze show heb ik ook weer veel ervaring opgedaan en ben ik gegroeid."

Jacké hoopt dankzij de deelname aan RuPaul's Drag Race UK vs the World ook vooral internationaal te kunnen toeren, zodra het coronavirus het toelaat. "Ik zou heel graag een tour door Europa langs alle grote Gay Prides doen. Niet alleen om op te treden en beeldig te zijn, maar ook om te kijken hoe het staat met homoacceptatie. Daarnaast is het een droom om Drag Race Live in Las Vegas te doen."

RuPaul's Drag Race UK vs The World is vanaf 1 februari te zien op BBC Three, BBC iPlayer en via World of Wonder.