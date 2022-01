Het programma Million Dollar Island van John de Mol, dat door Talpa wordt ontwikkeld, zal ook in een eigen variant op de Amerikaanse en Britse televisie te zien zijn. De Engelse televisieproducent Stephen Lambert zal de productie op zich nemen.

In het programma, dat in Nederland bij SBS6 te zien zal zijn, nemen honderd deelnemers het tegen elkaar op. Zij moeten twee maanden zien te overleven op een onbewoond eiland en allerlei opdrachten uitvoeren. De winnaar krijgt 1 miljoen euro op zijn of haar rekening gestort.

Lambert is enthousiast over zijn samenwerking met De Mol. "John heeft verschillende van 's werelds succesvolste formats gecreëerd, en we zijn enorm enthousiast over het vooruitzicht om de eerste Engelstalige versies te maken van wat volgens ons zijn volgende wereldwijde hit zal zijn", zegt Lambert dinsdag bij entertainmentwebsite Deadline.

Million Dollar Island is opgenomen op de Filipijnen en gaat in het voorjaar van start op SBS. Het is niet het eerste format van De Mol dat (mogelijk) internationaal succes heeft; ook het door hem bedachte The Voice en Big Brother hebben tientallen internationale versies gekregen.