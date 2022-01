De Vlaamse zender VTM heeft ervoor gekozen om een aflevering van het reisprogramma Sergio Over De Grens waarin Marco Borsato te gast is, wel uit te zenden. Een woordvoerder laat weten dat de aflevering op 25 januari wordt uitgezonden.

In het programma reist sterrenchef Sergio Herman met Marco Borsato naar Italië. Volgens Belgische media overwoog VTM de aflevering niet uit te zenden. "Via de pers hoorden we over de aantijgingen tegen Marco Borsato", laat de zender weten. "VTM tilt zeer zwaar aan grensoverschrijdend gedrag. We begrijpen dan ook dat er vragen komen over de uitzending."

Een woordvoerder van de zender maakt duidelijk dat de beschuldigingen nog niet bekend waren toen de aflevering met Borsato aan het einde van de zomer werd opgenomen. "Het is op dit moment aan het gerecht in Nederland, niet aan VTM, om zich te buigen over de schuldvraag."

Borsato ligt onder vuur vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag. Een vrouw deed afgelopen december aangifte, omdat de zanger haar sinds haar vijftiende seksueel zou hebben misbruikt. Borsato's naam wordt ook genoemd in de zaak rond de misstanden bij The voice of Holland waar hij coach was, maar hier zijn voor zover bekend nog geen officiële aanklachten uit voortgekomen.