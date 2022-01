NPO Radio 2 heeft in de maanden november en december het marktleiderschap weer overgenomen van concurrent Qmusic. De zender scoort in deze maanden ieder jaar hoger dan de overige maanden, dankzij het uitzenden van de Top 2000. Het marktaandeel van Radio 2 ligt dit jaar echter wel lager dan in 2020, meldt Stichting Nationaal Luister Onderzoek.

De zender, waar vanaf Kerst tot en met Oudejaarsavond de Top 2000 te horen is, behaalde dit jaar in november en december een marktaandeel van 16,6 procent. In dezelfde periode in 2020 scoorde Radio 2 nog een marktaandeel van 17,4 procent.

Qmusic, dat de vorige twee periodes de marktleider op de radio was, behaalde in de afgelopen meetperiode een score van 10,8 procent, een daling van 1,5 procentpunt. Met 12,3 procent behaalde de zender in oktober-november nog de hoogste score ooit.

Net als Radio 2 deed ook Sky Radio traditiegetrouw goede zaken in de laatste maand van het jaar. Dankzij de Christmas Station noteerde Sky een marktaandeel van 9,5 procent tegen 8,3 vorige periode. Ook Radio 10 deed het goed met 11,2 procent, een stijging van 1,2 procentpunt, met dank aan het uitzenden van de Top 4000.