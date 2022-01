Merel Westrik vindt dat ze met de talkshow Ladies Night "genoeg uitzendingen heeft gemaakt waar vrouwen echt iets aan hebben", vertelt ze in VARAgids. Het programma werd voortijdig van de buis gehaald wegens tegenvallende kijkcijfers.

"Maar ik vind het wel jammer dat het programma als mislukt wordt gezien", aldus de presentatrice. "Ikzelf zie het in ieder geval niet zo."

Volgens Westrik had het programma, dat in het voorjaar van 2020 voor het laatst te zien was, "de potentie om geweldig te worden".

"Maar het is ontzettend moeilijk om voor een talkshow - élke nieuwe talkshow overigens - de juiste balans te vinden. In toon, in mensen en in onderwerpen. En dan ook nog op een commerciële zender, waar kijkcijfers leidend zijn. Er moeten mensen kijken, zo simpel is het. Dat zorgt voor extra druk, sowieso iets waar ik nog niet aan gewend was."

In de toekomst zou Westrik graag een programma over begraafplaatsen willen maken. "Altijd als ik in het buitenland ben, wil ik er eentje bezoeken. Ik vind ze mooi. En de manier waarop volkeren omgaan met hun doden, is fascinerend. Boudewijn Büch stond bij de graven van Andy Warhol en Sylvia Plath, hij raakte de kist van Goethe aan. Zalig om te zien en ongeëvenaard goede televisie."