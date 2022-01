Dragqueen Janey Jacké vertegenwoordigt Nederland in RuPaul's Drag Race: UK vs The World. In dit internationale seizoen van de talentenjacht voor dragqueens nemen kandidaten uit eerdere seizoenen uit verschillende landen het tegen elkaar op.

Janey Jacké, de artiestennaam van Justin Mooijer, werd in Nederland bekend door het behalen van de tweede plaats in het eerste seizoen van Drag Race Holland. Jacké verloor in de finale van Envy Peru.

De 29-jarige artiest, die ook als panellid in All Together Now te zien was, neemt het in RuPaul's Drag Race UK vs The World op tegen acht andere dragqueens. Uit de Verenigde Staten doen Jujubee en Mo Heart (eerder bekend als Monique Heart) mee en uit de Canadese versie Jimbo en Lemon. Cheryl Hole, Baga Chipz, Blu Hydrangea doen mee namens het Verenigd Koninkrijk en Pangina Heals vertegenwoordigt Thailand.

Dragqueen RuPaul presenteert de show en is tevens de voorzitter van de jury. Hij wordt bijgestaan door onder anderen Michelle Visage, Graham Norton en Alan Carr. De serie is vanaf 1 februari te zien op de BBC3, BBC iPlayer en via World of Wonder.