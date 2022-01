Wie is de Mol? was zaterdagavond opnieuw het best bekeken programma van de dag, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO). Naar het AVROTROS-programma, waarin een groep bekende Nederlanders op zoek gaat naar de saboteur in hun midden, keken zaterdagavond gemiddeld iets meer dan 3 miljoen mensen.

Daarmee blijft het programma qua kijkcijfers op hetzelfde niveau zitten sinds de start op 1 januari. Naar de eerste aflevering op Nieuwjaarsdag keken ruim 3,1 miljoen mensen, vorige week waren dat er nog 2,9 miljoen.

Naast Wie is de Mol? werd er volgens SKO het meest gezapt naar het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1. Daar keken ruim 2,2 miljoen mensen naar. Het RTL Nieuws van half acht was met meer dan 1,3 miljoen kijkers goed voor een derde plek in de top 25 van best bekeken programma's van de dag.

Het nieuwe SBS6-programma The Tribute - Battle of the Bands ging met 656.000 kijkers van start. Op hetzelfde tijdstip (20.00 uur) trok het RTL 4-programma Weet ik veel volgens SKO zo'n 1,2 miljoen kijkers.