Elf bekende Nederlanders zijn naar Albanië afgereisd om de Mol te ontmaskeren in een nieuw seizoen van Wie is de Mol? Iedere week is er één afvaller, die NU.nl na de uitzending spreekt. Deze week, na de derde uitzending: presentatrice Welmoed Sijtsma.

Dit zijn de kandidaten van Wie is de Mol? 2022 Acteur Everon Jackson Hooi, Esquire-hoofdredacteur Arno Kantelberg, rapper Glen Faria, presentatrice Fresia Cousiño Arias, zangeres Suzanne Klemann, presentatrice Hila Noorzai, cabaretier Thomas van Luyn, presentatrice Kim-Lian van der Meij, zangeres Laetitia Gerards, presentator Sahil Amar Aïssa en presentatrice Welmoed Sijtsma.

Ruim drie miljoen mensen zagen zaterdagavond hoe presentatrice Welmoed Sijtsma het Wie is de Mol?-veld moest ruimen. In een aflevering waarin diverse troeven in het spel kwamen, koos Sijtsma voor de groep: in plaats van gaan voor een vrijstelling of diverse jokers, brachten zij en Kim-Lian van der Meij 1.500 euro in de pot.

De gedachtegang van Sijtsma: als Hila Noorzai de zwarte vrijstelling zou krijgen en die zou inzetten, zou een troef toch niks waard zijn. Terecht, zo bleek. Voor Sijtsma had het niet uitgemaakt: zij was, ondanks dat alle troeven door het inzetten van de zwarte vrijstelling vervielen, degene die de test het slechtst ingevuld had.

Jij zei, na het krijgen van een rood scherm, dat je niet wist wat er was misgegaan. Hoelang heb je daar daarna nog over gepiekerd?

"Ik heb de aflevering nu diverse keren teruggezien en iedere keer hoop je toch weer dat er iets anders uit komt. Dat blijkt dat ik toch had mogen blijven, dat het scherm ineens groen is. Zo werkt het niet, helaas, haha."

"Als kijker vond ik het altijd een beetje overdreven dat mensen zo verdrietig waren over dat ze naar huis moesten en dat anderen ook deden alsof de wereld verging. Nu heb ik daar veel meer begrip voor, haha. Je zit met z'n allen in zo'n bubbel, heel even draait de wereld volledig om Wie is de Mol?. Als het dan stopt, is het zo heftig. Dat lijkt me voor afvallers van verleden jaren nog veel meer: die moesten naar huis en konden het er daarna met niemand over hebben."

Tijdens het invullen van de test viel jouw naam ook regelmatig als verdachte. Arno zei zelfs deze aflevering nog dat hij voornamelijk op jou zat. Was je ermee bezig jezelf verdacht te maken?

"Nee, echt helemaal niet. Achteraf heb ik daar nog wel over nagedacht, of ik dat niet meer had moeten doen. Maar ik was daar helemaal niet mee bezig, ik zat helemaal in het spel."

"Mensen thuis vonden mij blijkbaar ook verdacht, waarvoor nog mijn excuses aan iedereen die punten is kwijtgeraakt in de app. Geen idee hoe ze erbij kwamen dat ik het was. Misschien vonden ze dat ik raar deed of zo? Ik snap het niet helemaal. Of het moet zijn dat ik zo fanatiek was dat het niet echt kon zijn, zoals Jan Versteegh toen hij Mol was. Ik blijf hem trouwens de beste Mol vinden."

"Ik heb op Instagram veel meegekregen van alle verdenkingen en theorieën, dat maakt meedoen hieraan ook zo leuk. Mensen zijn zo fanatiek en leven helemaal met je mee. Het leeft. Bij het lezen van al die theorieën en observaties denk ik weleens: had ik dat maar gehad, dan was ik misschien verder gekomen."

Glen zei vorige week tegen mij dat anderen echt heel goed voorbereid waren. Hoe heb jij je voorbereid?

"Ik had aandachtiger de seizoenen moeten terugkijken. Ik kijk gewoon voor mijn lol, ik heb ook nooit de Mol ontmaskerd. Eigenlijk had ik seizoenen moeten gaan terugkijken, terwijl ik wist wie de Mol was, zodat ik kon zien wanneer iemand iets verdachts doet. Maar ik ben onbevangen het avontuur in gegaan en daar ben ik eigenlijk heel blij mee. Dit was sowieso een hele fanatieke groep, echt een stel hyena's. Je wordt helemaal gek gemaakt: moet ik dat ook opschrijven?"

Welmoed Sijtsma is onder andere presentatrice van Op1. Welmoed Sijtsma is onder andere presentatrice van Op1. Foto: AVROTROS

In eerdere seizoenen was de teleurstelling groot, want eruit was ook echt eruit. Nu gingen de afvallers nog weer mee op pad. Verzacht dat het zien van een rood scherm?

"Op dat moment zelf niet, maar in de taxi naar het hotel waar Suzanne en Glen zaten, was het wel een fijne gedachte. Bij het zien van het scherm heb ik denk ik wel een minuut doodstil gezeten. Ik ben blij dat ze dat nog een beetje fijn hebben geëdit, haha. Het was ook voor de rest heel ongemakkelijk, je wil dan toch horen: 'Ach ja, het is niet anders.' Maar ik kon niks uitbrengen."

Bij thuiskomst, en zeker nu het seizoen is begonnen, wil iedereen natuurlijk alles van je weten. Wat is de beste tactiek om je aan die geheimhoudingsplicht te houden?

"Ik kap het gewoon direct af. Want ook als je vertelt over het hotel, geef je al wat weg: het afvallershotel is al heel anders dan waar de deelnemers zitten. Ik ben best goed in geheimen bewaren, maar ook heel open en dan is liegen heel moeilijk."

"Dat merkte ik ook voor ik ging: ik had bedacht dat ik tegen mensen ging zeggen dat ik in yogaretraite ging, maar mijn zussen vonden het al verdacht dat ik nog even mijn haar en nagels liet doen voor ik wegging. Vriendinnen vroegen waar ik dan heen ging en wilden de plek googelen. Vreselijk, haha. Had ik een retraite gevonden als afleiding, wilden ze weten wanneer ik dan precies ging, konden ze langskomen. Nee! Dat al zo snel bleek dat ik meedeed, was echt mijn redding."

Wie is de Mol? is wekelijks op zaterdag om 20.30 uur te zien bij AVROTROS op NPO1.