RTL besloot zaterdag de uitzendingen van The voice of Holland stil te leggen. Dat gebeurde nadat het BNNVARA-programma BOOS vermeend seksueel wangedrag en machtsmisbruik bij de talentenjacht aan de kaak had gesteld. Waar draait de YouTube-serie van presentator Tim Hofman precies om?

BOOS, ook bekend onder de naam #BOOS, is een 'consumentenprogramma' dat alleen op internet wordt uitgezonden. In 2016 kwam de eerste aflevering online. Inmiddels zijn er meer dan 250 afleveringen verschenen.

Afleveringen verschijnen op het YouTube-kanaal van het programma en op de online kanalen van NPO en BNNVARA. Het programma richtte zich in eerste instantie op een jong publiek.

Mensen die een probleem hebben en daar zelf geen oplossing voor vinden, kunnen zich opgeven voor het programma. Die problemen lopen uiteen van ruzies met een huisbaas en oplichting via Marktplaats tot grote maatschappelijk thema's.

Presentator Tim Hofman en zijn redactie zoeken uit hoe de problemen juridisch in elkaar steken en proberen daar een oplossing voor te bedenken. Daarbij zoekt hij geregeld de confrontatie met betrokken personen of organisatie.

De aflevering waarin Hofman ruzie krijgt met een Nijmeegse huisbaas en een gebroken kaak en hersenschudding opliep, werd bijna 2,5 miljoen keer bekeken en kwam landelijk in het nieuws. Ook de afleveringen waarin de presentator plastisch chirurg Diana Gabriels confronteert met meerdere klachten werden meer dan een miljoen keer bekeken.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag in realityseries

In 2019 onderzocht Hofman als onderdeel van BOOS seksueel grensoverschrijdend gedrag in het RTL 5-programma De Villa. Het slachtoffer meldde zich bij BOOS omdat ze zich niet gehoord voelde door RTL. De presentator ging naar aanleiding hiervan met zijn team langs bij de zender en bij productiebedrijf Blue Circle.

Blue Circle bood tijdens het gesprek geen excuses aan omdat die het onderzoek wilde afwachten. Peter van der Vorst bood namens RTL wel excuses aan. De zender besloot hierna tijdelijk de stekkers uit alle realityseries te trekken waaronder Temptation Island en Love Island, zodat er een onafhankelijk onderzoek kon plaatsvinden naar de werkwijze van dit soort programma's. De conclusie van dat onderzoek was dat er niks strafbaars was gedaan, maar dat onder meer de montage van het programma wel die indruk wekte.

Zaterdag maakte RTL bekend The Voice voorlopig niet uit te zenden naar aanleiding van een onderzoek naar misstanden tijdens de opnames. BOOS onthulde de zaak dankzij tips van vermeende slachtoffers. De aflevering van het programma over The Voice komt donderdag online.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft inmiddels bevestigd dat er aangifte is gedaan tegen een betrokkene. De advocaat van Ali B heeft laten weten dat het om de rapper gaat.

Ali B heeft middels een officiële verklaring laten weten alle beschuldigingen te ontkennen. Jeroen Rietbergen, die bandleider was bij The Voice, heeft erkend dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan ongepast gedrag en is per direct gestopt.