Chantal Janzen is geschrokken van de berichten over ongepast gedrag achter de schermen van het RTL-programma The voice of Holland. Ze wenst alle betrokkenen zaterdag via Instagram veel sterkte.

Volg het nieuws rond The voice of Holland Volgen Krijg een melding bij nieuwe ontwikkelingen

"Geschokt over de berichten omtrent The Voice", schrijft Janzen. "Schande voor de hardwerkende mensen aan en in dit programma die hier niets van weten en niets mee te maken hebben. Onderste steen moet boven."

Janzen is sinds 2019 presentatrice van The Voice. Ze maakt het programma samen met Martijn Krabbé, die de negen eerdere seizoenen van The Voice samen met Wendy van Dijk presenteerde.

Zaterdagochtend werd bekend dat RTL de talentenshow voorlopig niet uitzendt vanwege beschuldigingen van machtsmisbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Die beschuldigingen waren afkomstig van het BNNVARA-programma BOOS en zouden tegen meerdere personen rondom The Voice gericht zijn.

Bandleider Jeroen Rietbergen erkende daarop zijn fouten en is opgestapt, aldus BNNVARA. Om wie het nog meer zou gaan, is niet duidelijk. De BOOS-aflevering van aankomende donderdag gaat over de vermeende misstanden bij het programma.