Bandleider Jeroen Rietbergen (50) maakte zaterdag bekend dat hij per direct opstapt bij The voice of Holland. De partner van Linda de Mol heeft toegegeven dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik, laat BNNVARA weten. Maar wie is Rietbergen, die al decennia meeloopt in de Nederlandse muziekwereld?

Volg het nieuws rond The voice of Holland Volgen Krijg een melding bij nieuwe ontwikkelingen

Als toetsenist treedt Rietbergen regelmatig op met verschillende grote namen, zoals Candy Dulfer en Marco Borsato. In 2003 produceerde hij met Ronald Molendijk de hit Reset Your Brain. Rietbergen was een van de twee namen achter de danceact Soulvation.

Voor zijn muziek bij de film Gooische Vrouwen 2 ontving de muzikant tweemaal de Buma Filmmuziek Award, in 2014 en 2015. Zijn partner Linda de Mol schreef het scenario van de film en speelde een van de hoofdrollen. Rietbergen en De Mol zijn niet getrouwd.

Sinds 2010 speelde Rietbergen in de band van het RTL-programma The voice of Holland - een baan die volgens BNNVARA in januari 2022 ten einde komt wegens beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik aan het adres van "verschillende mensen die werkzaam zijn bij het talentenprogramma". Rietbergen is een van hen en stapte zelf direct op nadat de beschuldigingen naar buiten waren gekomen.

Eerder al geruchten over affaire Rietbergen

In 2013 waren er geruchten van een affaire die Rietbergen zou hebben gehad met Renée Gunning, een van de castleden van de realityserie Echte Gooische Meisjes. Zij deed haar verhaal in Weekend. De muzikant ontkrachtte de geruchten destijds meteen in een verklaring. De Mol vertelde achteraf dat ze toen getwijfeld heeft aan hun relatie. "Door veel praten zijn Jeroen en ik er samen uitgekomen. En eerlijk is eerlijk: we zijn er sterker uitgekomen."

In het tijdschrift LINDA. van november 2021 schrijft De Mol dat ze haar partner best het jawoord zou willen geven. De twee kwamen veertien jaar eerder bij elkaar op het moment dat Rietbergen nog een relatie had met actrice Lieke van Lexmond.