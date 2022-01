RTL stopt voorlopig met het uitzenden van talentenjacht The voice of Holland. Bij de zender en producent ITV zijn berichten over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik binnengekomen, meldt RTL zaterdag.

De berichten kwamen woensdag bij RTL binnen via een mail van de redactie van het BNNVARA-programma BOOS. "De beschuldigingen zijn zeer ernstig en schokkend en waren niet bekend bij RTL", aldus de zender in een verklaring.

Ook ITV laat weten "geschokt" te zijn. "Onze hoogste prioriteit is het bieden van een veilige en ondersteunende omgeving voor iedereen die deelneemt aan - of werkt aan - onze shows."

De producent zegt een "zerotolerancebeleid" te hanteren ten aanzien van "het soort gedrag waarvan wordt gezegd dat het heeft plaatsgevonden". ITV heeft naar eigen zeggen "onmiddellijk opdracht gegeven voor een extern onderzoek" naar de beschuldigingen.

De uitzendingen van The voice of Holland worden volgens RTL opgeschort tot er meer duidelijk is. Tim Hofman, de presentator van het YouTube-programma BOOS, laat via Twitter weten dat het vermeende seksueel overschrijdende gedrag donderdag centraal staat in de nieuwe aflevering van BOOS.

Er gaan al langer geruchten over ongepast gedrag achter de schermen van het televisieprogramma. BOOS kondigde eerder aan bezig te zijn met het onderwerp.