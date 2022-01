Het tijdslot dat Tineke de Nooij met haar TinekeShow vulde in de Omroep MAX-programmering op NPO Radio 5 wordt vanaf zaterdag 5 februari overgenomen door Angela Groothuizen. De 62-jarige presentatrice is vanaf die datum elke week te horen met Angela, haar eerste radioprogramma.

"Vanaf februari mag ik elke zaterdag tussen 12.00 en 14.00 uur bij MAX op NPO Radio 5 met de luisteraars een korte vakantie vieren", zegt Groothuizen, die doorbrak met de meidengroep Dolly Dots. "Hier kijk ik enorm naar uit! We gaan goede muziek, mooie verhalen en veel liefde en vrolijkheid brengen."

MAX-directeur Jan Slagter is verheugd over de komst van Groothuizen. "Met haar rijke muziekachtergrond, fijne persoonlijkheid en eigen geluid belooft de zaterdagmiddag een feest te worden."

In oktober maakte De Nooij bekend dat ze na ruim tien jaar stopt met haar radioprogramma, omdat ze meer wil genieten van haar vrije tijd. De TinekeShow ging de afgelopen maanden door, maar zonder de tachtigjarige presentatrice die haar naam aan de titel verleent. Wel is ze te horen in de allerlaatste uitzending op zaterdag 29 januari.