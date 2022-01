Advocaat Peter Plasman is te zien in het vijfde seizoen van De Geknipte Gast. Ook zangeres Wende Snijders, presentatoren Nadia Moussaid, Robert ten Brink en Tineke de Nooij en YouTuber Defano Holwijn nemen vanaf 28 januari bij Özcan Akyol plaats in de kappersstoel, meldt omroep BNNVARA donderdag.

Voor de nieuwe reeks verhuist het programma van de woensdag naar de vrijdag. Daarnaast zullen de afleveringen vijf minuten langer duren dan voorheen. In plaats van vijftien minuten spreekt Akyol nu twintig minuten met zijn gast.

"Dit seizoen krijgen we wat langere afleveringen, waardoor de gast en ik meer ruimte kunnen nemen voor een goed gesprek. Ik verheug me op weer een nieuw seizoen met nieuwe open gesprekken", zegt Akyol.

Ook nieuw is de podcast die naar aanleiding van het programma verschijnt. Daarin zijn behalve enkele extra persoonlijke momenten uit het nieuwe seizoen ook momenten uit de afgelopen reeks van De Geknipte Gast te beluisteren.