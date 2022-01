Qmusic zal uitgebreid verslag gaan doen van de Olympische Winterspelen in Peking. Het radiostation is de nieuwe partner van NOC*NSF en vervangt daarmee Radio 538.

De Nederlandse sportorganisatie werkt al jaren met DPG, de uitgever van onder andere Qmusic en NU.nl, en breidt dat verband nu verder uit. Bij verschillende titels van de uitgeverij verschijnen video's, interviews en podcasts rond belangrijke sportevenementen.

"We kijken ernaar uit om de olympische fakkel over te nemen als dé radiopartner van NOC*NSF. Het DNA van Qmusic en NOC*NSF sluit naadloos op elkaar aan. We hebben als gezamenlijk uitgangspunt om mensen te verbinden en te inspireren en dat gaan we de komende jaren doen, zowel bij de Olympische Spelen, als met sport in het algemeen", aldus Robert Bernink, algemeen directeur Qmusic.

Tijdens de Olympische Winterspelen in Peking zal bij Qmusic aandacht worden besteed aan de prestaties van Nederlandse sporters en daarnaast zal het komende jaar vaker samengewerkt worden met de sporters van 'TeamNL'.

De Winterspelen beginnen op 4 februari en duren tot en met 20 februari.