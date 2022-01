VI Vandaag, het nieuwe praatprogramma van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp, heeft tijdens de tweede uitzending 840.000 kijkers bereikt. De talkshow op SBS6 debuteerde maandagavond met iets meer dan een miljoen kijkers.

Het programma van de mannen die voorheen Veronica Inside aan elkaar praatten, is meer gericht op de actualiteit en minder op voetbal. Derksen zei echter in de eerste uitzending van het programma dat hij niet zag "wat er veranderd is".

Waar VI Vandaag maandag nog het best bekeken praatprogramma was, moest SBS dit keer RTL voor zich dulden. BEAU trok namelijk 909.000 kijkers. Op1 bleef op NPO1 steken op 741.000 kijkers.

De NPO wist echter wel weer te scoren met De slimste mens, dat bijna twee miljoen kijkers haalde. DNA Onbekend verzekerde zich met ruim 1,3 miljoen kijkers ook van een plek bij de vijf best bekeken programma's van de avond.