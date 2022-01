De Nederlandse Sport Pers (NSP), de belangenbehartiger voor sportjournalisten en -fotografen, sluit zich aan bij het cybersecurityadvies van het NOC*NSF voor journalisten die eind deze maand afreizen naar de Olympische Winterspelen in China. Hen wordt aangeraden eigen telefoons en laptops thuis te laten met het oog op surveillance.

"Better safe than sorry", zegt een woordvoerder van de NSP in gesprek met NU.nl. "Wij gaven in november in de voorbereidingen op de Winterspelen al hetzelfde advies aan sportjournalisten."

China staat bekend om de internetcensuur. Via de 'Great Firewall' worden heel wat buitenlandse websites en apps in China geblokkeerd. Veiligheidsexperts en ook mensenrechtenorganisaties waarschuwen al geruime tijd voor digitale spionage en online surveillance door de Chinezen.

De NSP-woordvoerder is overigens niet zozeer bang voor spionage bij journalisten, maar maakt zich vooral zorgen over spyware die in laptops en mobiele telefoons kan terechtkomen. Via deze software kunnen criminelen financiële gegevens verzamelen, zoals een bankrekeningnummer. "Maar via spyware kan er mogelijk ook toegang worden verkregen tot de redactionele systemen waar mediabedrijven mee werken. En het laatste wat journalisten willen, is dat er via deze manier fake news wordt verspreid."

Apparatuur vernietigen of formatteren bij terugkomst

De NSP adviseert alle journalisten die naar China afreizen daarom een oude laptop en telefoon mee te nemen, die bij terugkomst vernietigd of geformatteerd kunnen worden. Ook het gebruik van een USB-stick, die vaak bij sportevenementen wordt verstrekt met bijvoorbeeld gegevens over deelnemers en onderdelen, wordt afgeraden. Telefoons kunnen eventueel in China zelf worden aangeschaft met een lokale simkaart. "Zorg er dan wel voor dat je bepaalde gegevens, zoals je coronapaspoort, geprint hebt. Anders kom je het land niet in."

Het meebrengen van schone apparatuur naar China levert journalisten mogelijk wel een praktisch probleem op. Zij hebben hierdoor namelijk geen toegang tot de benodigde redactionele systemen en archiefverhalen. Ook vraagt het extra aanpassingen om te werken met andere apparatuur dan gewoonlijk. De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), de vakbond voor journalisten, heeft hierover vooralsnog geen reacties van journalisten ontvangen.