De nieuwe talkshow van Arjen Lubach is vanaf 21 februari te zien op televisie, laat de presentator dinsdag weten. De Avondshow - met Arjen Lubach wordt van maandag tot en met donderdag uitgezonden op NPO1.

De talkshow is het vervolg op Zondag met Lubach, de satirische nieuwsshow waarmee Lubach tot afgelopen voorjaar wekelijks te zien was. Het programma liep dertien seizoenen en won in 2017 de Gouden Televizier-Ring.

Ter voorbereiding op zijn talkshow is Lubach in de leer gegaan bij iemand die vijftien jaar uitvoerend producent was van The Daily Show met Jon Stewart en Trevor Noah. Dat vertelde hij afgelopen oktober in een interview op NPO Radio1.

Net als Zondag met Lubach wordt ook De Avondshow - met Arjen Lubach uitgezonden door de VPRO.