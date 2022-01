Je kunt Splinter Chabot vorig jaar bijna niet gemist hebben. Hij was te zien in Wie is de Mol?, maakte twee seizoenen van zijn talkshow Splntr!, tekende een contract voor de verfilming van zijn boek Confettiregen en schreef zijn derde boek, dat in maart moet verschijnen. Nieuwsgierigheid is wat hem drijft, vertelt de 25-jarige Chabot aan NU.nl.

"Als je verhalen wil horen van anderen, kan dat alleen als je echt nieuwsgierig bent", vindt de schrijver, presentator en politicoloog, die zaterdagavond aan zijn derde seizoen van Splntr! begint.

In tegenstelling tot het eerste seizoen is er nu publiek bij aanwezig. "Zowel de gasten als het publiek krijgen een dresscode, dus het is echt feestelijk. Ik zie het presenteren echt als topsport. Ik drink in deze periode dan ook niet. Al maanden niet, trouwens. Als iemand over onderwerp a komt praten, wil ik hem ook even naar b, c, en d vragen. Daardoor dwing ik mezelf om ergens in te duiken. Als je nieuwsgierig bent, is een talkshow hebben het allerbeste wat er is."

Hij zegt veel geleerd te hebben van de eerste twee seizoenen. "Het is goed om dingen terug te kijken. Dat is niet fijn om te doen, maar het is wel nodig. En ik heb gemerkt dat er wat meer rust in mag. Dat zul je een Chabot overigens niet vaak horen zeggen, haha. Verder is het als schrijver goed om dingen verhalend te brengen, maar moet je als presentator juist kort op je doel afgaan."

Chabot heeft voor zichzelf en de rest van het talkshowteam ook een manier gevonden om nieuwe ideeën of mogelijke veranderingen bij te houden. "Ik heb letterlijk, net als vroeger op school, een schriftje waar ik elke week aantekeningen in schrijf, mijn 'blijvenhuppelenschriftje'. Zo'n schriftje heb ik aan het hele team gegeven, dus soms is het nog even verwarrend welk schriftje van wie is."

'Je moet magie en betovering willen vinden in het dagelijkse'

Zijn talkshow moet nog beginnen, maar Chabot was anderhalve week geleden al te zien in Ondertussen aan de Hofvijver. Chabot kreeg vrijwel uitsluitend positieve reacties op de eerste aflevering van het programma waarin hij de renovatie van het Binnenhof volgt.

"Het is zo'n magische plek, een van de nog weinige bestaande sprookjes aan gebouwen", zegt de presentator over het Binnenhof. "Er zijn zoveel verhalen te vinden, dat vind ik te gek. Als je om je heen kijkt, zijn sprookjes en magie overal te vinden. Als ik Ondertussen aan de Hofvijver presenteer en met iemand over zijn drijfveren praat, zie ik zijn ogen aangaan."

Alsof hij het nog niet druk genoeg heeft, zet Chabot momenteel de puntjes op de i van zijn derde boek, dat op 3 maart verschijnt. "Het geraamte staat en alle lichaamsdelen zitten eraan met huid en haar. Er moet misschien nog wat gesleuteld met de kapsels en een oorbel hier of daar. Het is een heerlijke fase, maar soms ook moeilijk als je zo lang met je personages bezig bent geweest. Als een minirouwproces: het kan ook pijn doen om afscheid van ze te nemen."

Splntr! is vanaf 15 januari rond 22.10 uur te zien. Het programma wordt na MolTalk uitgezonden.