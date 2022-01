Radio 538 heeft nog geen nieuws over de toekomst van Frank Dane en zijn team bij de radiozender. De twee partijen zijn nog steeds met elkaar in gesprek, laat een woordvoerder van het radiostation aan NU.nl weten.

De radiozender liet eerder weten de intentie te hebben om met Dane en zijn team samen te blijven werken. Dat is nog steeds het geval.

De zender maakte eind december 2021 bekend dat Dane niet langer in de ochtend te horen zal zijn. Wietze de Jager neemt samen met Klaas van der Eerden het tijdslot over.

Hoewel Radio 538 benadrukte dat Dane ruim van tevoren was ingelicht over de veranderingen, was het moment van bekendmaken opmerkelijk: de radio-dj en zijn team waren toen al met vakantie en De Jager en Van der Eerden namen de ochtendshow tijdelijk over. Dane besloot zelf af te zien van een afscheidsuitzending.