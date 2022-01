Sigrid Kaag was vanwege een coronabesmetting maandag niet fysiek aanwezig bij de beëdiging van het nieuwe kabinet-Rutte IV. De D66-leider werd via een televisiescherm digitaal beëdigd als minister van Financiën, maar ontbrak op de bordesfoto. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) is het namelijk ingewikkeld om van een afstand een foto te maken van een scherm.

"Minister Kaag is digitaal beëdigd omdat het de voorkeur had om het hele kabinet gezamenlijk te beëdigen", laat de RVD desgevraagd aan NU.nl weten.

Het scherm werd uitgebreid ingezet bij de overdracht, maar ontbrak op de traditionele bordesfoto die na de kabinetsbeëdiging wordt gemaakt. Nu staat Kaag dus als enige minister niet op de foto.

"Voor fotografen is het lastig om een goed beeld te maken van een scherm vanaf een grote afstand. Het persvak staat op grote afstand van het bordes."

Kaag wordt ook niet achteraf via fotoshoppen toegevoegd aan de foto, aldus de RVD.

Als eerste vicepremier zou Kaag links naast Willem-Alexander komen te staan. Daar stond nu CDA-leider Wopke Hoekstra.