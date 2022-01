De eerste aflevering van VI Vandaag op SBS6 is maandagavond begonnen met ruim een miljoen kijkers. Daarmee is de nieuwe show van Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp beter bekeken dan andere talkshows.

Naar Op1 op NPO1 keken 881.000 mensen en op RTL 4 wist Beau van Erven Dorens 798.000 kijkers te trekken met BEAU.

In VI Vandaag gaan Derksen, Genee en Van der Gijp in op de waan van de dag en het wel en wee van bekende Nederlanders. In tegenstelling tot Veronica Inside is voetbal niet het belangrijkste gespreksonderwerp in het praatprogramma.

De beëdiging van kabinet-Rutte IV was om 11.00 uur goed voor 670.000 kijkers. De liveregistratie op NPO1 behaalt daarmee de 19e plek in de kijkcijfer top 25.