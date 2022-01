Televisiepersoonlijkheid en beginnend boer Jeremy Clarkson heeft geen toestemming gekregen om een restaurant te openen op zijn boerderij Clarkson's Farm in Oxfordshire. Dat heeft de Engelse gemeente maandag volgens BBC News bekendgemaakt.

Clarkson's Farm is de Amazon-serie van de voormalige Top Gear-host waarin hij zijn leven als beginnend boer laat zien.

Volgens Clarkson zou zijn restaurant de landbouw en het toerisme in het gebied verbeteren. De weigering van de vergunning betekent volgens hem een "zeer slechte dag voor de landbouw". Hij is erg gefrustreerd "en alle lokale boeren ook".

Planologen vonden het voorstel om een ​​lammerenschuur te renoveren tot een restaurant niet gepast. Het zou in strijd zijn met de Cotswolds Area of Outstanding Natural Beauty (AONB). Voorafgaand aan de vergadering van maandag ontving de raad in totaal 53 bezwaren van de lokale omgeving.

In september gaf Clarkson toe dat de serie over de boerderij het dorp had "overrompeld". Toch is hij ervan overtuigd dat de drukte goed is voor de lokale economie. "De dorpswinkel doet het beter, het café in het dorp, de pub in het dorp - ze doen het allemaal beter. Ze worden misschien overspoeld met mensen, maar wel met mensen die geld uitgeven."