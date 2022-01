Michiel Veenstra kan zich niet vinden in de werkwijze van de organisatie van de Gouden RadioRing, die in eerste instantie geen programma's van radiozender KINK aan de nominatielijst had toegevoegd. Dit hebben ze hersteld, maar Veenstra stapte alsnog uit de jury van de Marconi Award, een van de prijzen die tijdens het RadioGala wordt uitgereikt.

De nominaties voor de radioprijzen werden maandagochtend geopend. Geen enkel(e) programma of dj van KINK stond daartussen. Een fout, erkende AVROTROS, dat de shows Vitamine K van Tessa Mol en KINK Workflow van Stefan Koren later alsnog toevoegde aan de nominatielijst.

Deze lijst bestaat uit de tweehonderd best beluisterde programma's in Nederland. Hierdoor vallen er alsnog programma's van KINK buiten de boot.

AVROTROS laat hierop weten dat mensen alsnog een programma naar vrije keuze kunnen invullen. "Dit voelt als het moedwillig buitensluiten van de zender die vorig jaar met drie nominaties op het podium stond en 2 procent marktaandeel in 20-49 pakt", vindt Veenstra.

'Geen zin om bij de uitreiking gezellig in de zaal te zitten'

Veenstra heeft vanuit zijn onvrede besloten geen deel meer uit te maken van de jury van de Marconi Award, die ook wordt uitgereikt tijdens het RadioGala. Deze prijs wordt toegekend aan aanstormend talent.

"Dat is weliswaar een vakprijs en staat hier los van, maar op deze manier heb ik geen zin om bij die uitreiking gezellig in de zaal te gaan zitten", zegt Veenstra in gesprek met het AD.

AVROTROS betreurt het besluit van Veenstra. "Wij hebben dit met hem besproken, maar helaas heeft hij aangegeven zich verder niet te kunnen vinden in de laatste ontwikkelingen en keuzes omtrent de RadioRing. We hadden deze prijs graag willen beoordelen met zijn kennis en kunde aan boord, maar respecteren zijn beslissing."

De Gouden RadioRing wordt op 27 januari voor de zestiende keer uitgereikt.