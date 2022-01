Marieke Elsinga en Domien Verschuuren zijn allebei positief getest op het coronavirus. Dat betekent dat Elsinga de ochtendshow Mattie & Marieke vanaf dinsdag vanuit huis presenteert. Dat geldt ook voor collega Mattie Valk, die in quarantaine moet. Verschuuren zal maandagavond niet te zien zijn als presentator van de Top 40 Awards.

Elsinga, die milde klachten heeft, laat op Instagram weten dat ze deze week niet in RTL Boulevard te zien zal zijn. De 35-jarige presentatrice keerde deze week weer terug op de radio en televisie na een vakantie.

Valk heeft Elsinga maandagochtend gezien in de radiostudio voor de opnames van hun ochtendshow Mattie & Marieke en hij moet daarom in quarantaine.

Ook Qmusic-dj Verschuuren is positief getest. Hij zou maandagavond de Top 40 Awards presenteren en zou worden vervangen door Valk. Omdat Valk in quarantaine zit, worden de prijzen gepresenteerd door de 24-jarige Qmusic-dj Joost Swinkels. Voor hem is het zijn debuut als presentator van een grote studioshow.