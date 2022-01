Jan Rot mag nog één keer meedoen aan De slimste mens, na zijn deelname in 2012. Daarmee komt de laatste wens van de ongeneeslijk zieke zanger, componist en tekstschrijver in vervulling, schrijft hij in zijn column in het AD. Rot zit donderdag in de uitzending, meldt omroep KRO-NCRV maandag.

Volgens de regels van het spelprogramma mogen kandidaten eigenlijk maar één keer meedoen, maar voor Rot is een uitzondering gemaakt. In het eerste seizoen van De slimste mens in 2012 schopte de muzikant het tot de finale. Hij verloor de eindstrijd van Arjen Lubach.

"Ik wil eigenlijk nog graag een keertje meedoen", zei Rot eerder in gesprek met De slimste mens-presentator Philip Freriks.

In de zomer kreeg Rot te horen dat hij uitgezaaide darmkanker heeft. Rot is schrijver van boeken, liedjes en vertaalde de teksten van musicals als Hello, Dolly! en Jersey Boys. Ook de teksten van de Nederlandse versie van rockopera Tommy zijn van zijn hand.