Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp zijn als drietal al jaar en dag op televisie en kondigden geregeld aan te stoppen. Inmiddels is duidelijk dat de drie juist nóg vaker op televisie te zien zullen zijn, omdat ze een dagelijks programma aan elkaar gaan praten. Wat kunnen kijkers verwachten van VI Vandaag?

Genee, Derksen en Van der Gijp vormen al sinds 2008 de vaste gezichten van het voetbalpraatprogramma dat eerst Voetbal International heet en later wordt uitgezonden onder de titels Voetbal Inside en Veronica Inside. In december 2021 eindigt het programma, dat tweemaal per week te zien was.

Zo'n anderhalf jaar geleden lijkt het er even op dat de mannen helemaal niet meer samen op televisie verschijnen. Na onenigheid over een thema-uitzending over racisme kondigen Derksen en Van der Gijp aan niet meer met Genee te willen werken. De mannen worden echter gehouden aan hun contract bij Talpa Network en maken ook 2021 nog vol.

Derksen kondigt aan vanaf medio 2022 definitief van de buis te verdwijnen, maar komt daar later op terug. Hij is van mening dat het concept van Veronica Inside niet meer werkt, maar staat wel open voor een dagelijkse show die hij nu met VI Vandaag heeft gekregen.

Het op papier grootste verschil is dat VI Vandaag in tegenstelling tot Veronica Inside voetbal niet meer als belangrijkste focus heeft. Hoewel Van der Gijp en Derksen vooral bekendstaan als voetbalanalisten, werd er in Veronica Inside en de voorgangers ook al veel over actualiteiten en het wel en wee van bekende Nederlanders gesproken. In VI Vandaag zal voetbal nog steeds ruim aan bod komen, maar vooral op de maandag, woensdag en vrijdag. Over het algemeen is er een grote focus op de actualiteiten.

Met de nieuwe show zijn Genee, Derksen en Van der Gijp vanaf 10 januari elke werkdag om 21.35 uur te zien. Tot nu toe maakten de mannen enkel tijdens grote evenementen in de sportzomer, zoals een EK of WK voetbal, een dagelijks programma. De tevredenheid met de kijkcijfers van bijvoorbeeld VI Oranje afgelopen zomer leidde tot het idee de mannen een dagelijkse show te laten volpraten.

Het VI-drietal zal in de uitzendingen in gesprek gaan met terugkerende gasten als Özcan Akyol, Leonie ter Braak en Bram Moszkowicz. Ook voormalig politicus Fred Teeven en Wouter de Vries, auteur en broer van de overleden Peter R. de Vries, schuiven af en toe aan.