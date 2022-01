Frank Dane is deze maandagochtend voor het eerst officieel geen ochtendradio-dj meer bij Radio 538. Tijdens zijn vakantie werd bekendgemaakt dat de zender voor een nieuwe programmering gaat. Op Instagram schrijft Dane verdrietig te zijn.

"Vandaag voor het eerst geen wekker. Maar toch om 6.00 uur wakker. Het is een verdrietige ochtend", aldus Dane bij een foto van zichzelf in de studio van Radio 538. "Mis heel veel, maar vooral het geweldige team om mij heen."

De zender maakte eind december 2021 bekend dat Dane niet langer in de ochtend te horen zal zijn. Wietze de Jager neemt samen met Klaas van der Eerden het tijdslot over. Hoewel de zender benadrukte dat Dane ruim van tevoren was ingelicht over de veranderingen, was het moment van bekendmaken opmerkelijk: de radio-dj en zijn team waren al met vakantie en De Jager en Van der Eerden namen de ochtendshow tijdelijk over.

Dane besloot zelf af te zien van een afscheidsuitzending. Radio 538 heeft aan NU.nl laten weten dat er gesprekken worden gevoerd over de toekomst van de radio-dj bij de zender.