Elf bekende Nederlanders zijn naar Albanië afgereisd om de Mol te ontmaskeren in een nieuw seizoen van Wie is de Mol? Iedere week valt er één deelnemer af, die NU.nl na de uitzending spreekt. Deze week, na de tweede uitzending: muzikant Glen Faria.

Vrijstellingen zijn bij Wie is de Mol? een zegen en een vloek. Want hoewel je een aflevering door gaat, krijg je jouw scherm niet te zien - en heb je dus geen flauw idee of je een beetje op de goede weg zit. Vaak genoeg hebben fans gezien hoe dat een kandidaat een aflevering later toch de kop kostte.

Glen Faria won vorige week een vrijstelling, omdat de Nederlandse kijker hem in een livestream het minst verdacht vond. Zo werd Suzanne Klemann de eerste afvaller van het 22e seizoen WIDM. Of dat eigenlijk Faria had moeten zijn, weten we niet, maar zeker is dat de muzikant niet goed zat. Zaterdagavond zagen we hoe hij als tweede een rood scherm kreeg.

Het leek wel alsof je al wist dat het rode scherm jouw kant op kwam. Rik van de Westelaken had je naam nog niet uitgesproken of je keek al wanhopig.

"Toen we de test hadden gemaakt, wist ik het al. Weet je nog, vroeger, dat je examen moest doen en mensen van te voren bespraken wat ze allemaal hadden geleerd? En dat jij dacht: 'Huh, had ik dat moeten leren?'. Zo ging het op de rit naar de testlocatie, haha. Mensen hadden zo veel informatie in hun hoofd en in hun boekjes, hadden alles opgeschreven. Ik wist al dat ik niet genoeg had."

"Ik heb nog geprobeerd de test dan maar zo snel mogelijk te doen, want ze kijken ook naar je tijd. Maar als je eigenlijk nergens het antwoord op hebt, helpt het heel snel doen ook niet meer."

Je werd door Nederland het allerminst verdacht. Waar ligt dat aan, denk je?

"Ik heb echt geen idee. Ik schrok me dood toen we dat pleidooi moesten doen. Wij dachten nog dat het voor elkaar was, maar toen bleek Nederland ineens mee te kijken. Ik denk dat ik oprecht overkwam. Ik vertelde gewoon wat er allemaal door mijn hoofd ging, want ik had geen zin om zieltjes te winnen. Blijkbaar werkte dat."

"Sommige mensen gingen zich heel anders voordoen. Daar maken we nu nog grapjes over in de appgroep die we met z'n allen hebben. Bij dat pleidooi waren sommige mensen echt al heel tactisch bezig. Dat is ook leuk aan dit seizoen: iedereen is de hele tijd aan het mollen."

Tijdens het maken van de test zei je dat je Sahil niet wil verdenken, maar dat het spel zo werkt. Wat bedoelde je daarmee?

"Tussen de spellen door chill je met mensen. Je praat over de opdrachten, over het spel, maar ook gewoon over het leven. Ik had best wat informatie met hem gedeeld, dan wil je niet dat iemand de Mol is. Maar die gast wist niet hoe Lego werkt? 'Ik heb dat nooit gehad', zei hij tegen mij. Gast, nou en? Dit was Duplo, zo simpel was het, haha."

Hoe heb jij je voorbereid op dit seizoen? Heb je altijd al willen meedoen aan WIDM?

"Vergeleken met de rest heb ik me echt te weinig voorbereid. Ik ben niet echt een televisiekijker, maar heb wel het vorige seizoen teruggekeken. Daardoor wist ik ook dat ik wilde meedoen: de makers gaan met zo veel respect om met de deelnemers. Iedereen mag zichzelf zijn en niemand is uit op sensatie. Het is zelfs zo, als je jezelf een beetje te veel laat gaan na een spelletje, ze tegen je zeggen: wil je echt zo overkomen? Ze gaan echt heel fijn met mensen om."

"De rest was veel beter voorbereid, dat merkte ik aan alles. Zij hadden allemaal verschillende seizoenen gekeken, tactieken bedacht en letten bij alles op wat iemand deed. Als je meerdere seizoenen hebt gezien, weet je hoe een groepsdynamiek kan verschillen, hoe mensen zich soms opstellen, juist om verdacht te worden. Daarom zei ik ook: ik gun het iemand die hier 100 procent in zit. Ik was niet the best man for the job. Als ik er deze aflevering niet uit was gegaan, was het de volgende wel."

Alle afvallers bleven in Albanië, hoe vond jij dat?

"Dat was echt top. Het was echt een leuke groep en iedere keer als iemand afviel, wachtten we die persoon met z'n allen op. Dan komt iemand toch verdrietig binnen, maar denk jij alleen maar: 'Ben jij hier? Dus dan ben jij niet de Mol!', want het spelletje ging bij de afvallers gewoon door. Een beetje zoals jij nu thuis zit te kijken, was het voor ons. Wij hadden alle informatie van de afleveringen waar we zelf in zaten, en dan bedenk je allerlei dingen, maar het loopt toch allemaal weer anders."

"Ze hebben het iedere keer gefilmd als we iemand opvingen, dat kun je nog wel gaan terugzien. Maar eigenlijk had de camera er gewoon altijd op moeten staan. BN'ers on the beach hadden ze het kunnen noemen. Je gaat Wie is de Mol? uit en een realitysoap in, zo voelde het."

